Во Франции сообщили о присоединении к процессу по Украине

Представители стран европейского союза присоединяются к процессу разрешения конфликта вокруг Украины, сообщает SkyNews со ссылкой на источник в администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

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По его словам, важно то, что 18 апреля был начат процесс, в котором участвуют европейцы.

Ранее стало известно, что Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф прилетели во Францию для переговоров с Эммануэлем Макроном и начали встречу за закрытыми дверями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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