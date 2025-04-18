Во Франции сообщили о присоединении к процессу по Украине

По его словам, важно то, что 18 апреля был начат процесс, в котором участвуют европейцы.

Ранее стало известно, что Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф прилетели во Францию для переговоров с Эммануэлем Макроном и начали встречу за закрытыми дверями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

