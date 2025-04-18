Во Франции сообщили о присоединении к процессу по Украине
18 апреля 202503:01
Представители стран европейского союза присоединяются к процессу разрешения конфликта вокруг Украины, сообщает SkyNews со ссылкой на источник в администрации президента Франции Эммануэля Макрона.
По его словам, важно то, что 18 апреля был начат процесс, в котором участвуют европейцы.
Ранее стало известно, что Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф прилетели во Францию для переговоров с Эммануэлем Макроном и начали встречу за закрытыми дверями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Франции сообщили о присоединении к процессу по Украине
- Орбан: Запад вступил в прокси-войну на стороне Украины и проиграл ее
- Небензя: Запад не захотел давить на Украину по теме ударов по энергоинфраструктуре
- Госдума предложила ежегодно переносить выходной на понедельник, следующий за Пасхой
- Вашингтон и Киев подписали меморандум о намерении заключить сделку
- СМИ: Польские власти скрывают факт взрыва в варшавском аэропорту
- Слуцкий заявил, что Зеленский вставляет палки в колеса переговоров, обвиняя Уиткоффа
- В Верховной Раде заявили, что Киев лишился козырей после бегства ВСУ из Курской области
- Трамп возложил ответственность за конфликт на Украине на Байдена и Киев
- Трамп заявил, что не торопится с силовым решением вопроса по Ирану
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru