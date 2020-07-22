Варягов Хабаровск не любит, но Дегтярев готов уступить место Фургалу
Политологи пояснили НСН, чем так не угодил Дегтярев хабаровчанам, и есть ли шанс у представителя ЛДПР закрепиться в регионе.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался подчиниться требованиям митингующим. Он заявил, что не уедет в Москву.
«Те, кто кричат "Дегтярев уходи"… не уйду. Потому что работать надо, куча задач, десять дней край без руководителя», — сказал Дегтярев.
Он добавил, что будет завоевывать жителей региона своей открытостью и общением с ними.
Напомним, жители регионы недовольны отставкой теперь уже экс-главы региона Сергея Фургала. Президент Владимир Путин 20 июля лишил его должности в связи с «утратой доверия». Первое, что сделал Дегтярёв, приехав в Хабаровск, отказался менять команду Фургала.
Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин в эфире НСН объяснил этот тем, что своих людей у представителя ЛДПР нет.
«Он до этого был председателем комитета по физкультуре и спорту в Госдуме. Ну какая у него команда? Если бы он сразу привез с собой каких-то людей из Москвы, это было бы воспринято резко негативно. Москвичи, возможно, будут появляться, но через какое-то время. Когда уже будет понятно отношение к нему, которое сформируется. Когда будут понятны пределы его возможностей. Сейчас, чтобы вступить в диалог с людьми на площади, ему надо показать преемственность. Надо показать, что он уважает команду Фургала, что он не будет ее менять, будет с ней работать. А дальше будут смотреть по ситуации», - пояснил Макаркин.
В свою очередь, экономист Василий Колташов отметил очевидный факт, что в сибирских регионах очень неохотно принимают варягов.
«Но и это не все. Самая главная проблема в Сибири, особенно в Приморье в широком смысле, там задержались 90-е. Именно эта система, которую обычно называют коррупционной, криминальной, и является одной из серьезных проблем этого региона. Будем надеяться, что Дегтярев с этими проблемами справляться начнет, а также продемонстрирует жителям Хабаровского края совершенно другой тип управления, другой тип отношений в регионе, которые неизбежно должны прийти на смену прошлым», – пояснил НСН Колташов.
Дегтярев родился в Самарской области и потому проблем региона, конечно, не знает. Того же назначенного губернатором Курской области Романа Старовойта куряне приняли с оптимизмом – всё-таки свой, родной.
На это обратил внимание в интервью НСН политолог, доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.
«Дегтярев рассматривается как назначенец из Москвы. А здесь это не очень хорошо принимается. Время покажет. Ставить человека на должность губернатора только исходя из того, что он здесь родился, тоже достаточно глупо. Может быть, как раз Дегяреву удастся, так сказать, быть равноудаленным от всех. Сейчас надо будет решать вопрос взаимоотношений со всеми политическими структурами. Не важно, какого цвета кошка, лишь бы ловила мышей», - считает эксперт.
Михаил Дегтярев при этом называет митинги в поддержку Фургала «справедливым гневом».
«Людям по-живому резанули, задержали губернатора», — заявил он, добавив, что партия (Фургал — член ЛДПР) с этим не согласна. Врио губернатора добавил, что сразу же уедет, если его предшественник «оправдается в суде».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
783 тыс.+5 842 / сут.
Умерли
12 580+153 / сут.
Выздоровели
562 тыс.+8 782 / сут.
- Перечислены регионы с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом
- Дегтярёв ответил протестующим в Хабаровске: «Не уйду!»
- «Открыл врата ада»: Соловьёв об уступившем террористу Зеленском
- Бизнес ФРГ готовит ответ американские санкции против «Северного потока-2»
- Новости за ночь: Внезапная проверка боеготовности российских войск завершилась
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru