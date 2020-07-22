Варягов Хабаровск не любит, но Дегтярев готов уступить место Фургалу

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отказался подчиниться требованиям митингующим. Он заявил, что не уедет в Москву.

«Те, кто кричат "Дегтярев уходи"… не уйду. Потому что работать надо, куча задач, десять дней край без руководителя», — сказал Дегтярев.

Он добавил, что будет завоевывать жителей региона своей открытостью и общением с ними.

Напомним, жители регионы недовольны отставкой теперь уже экс-главы региона Сергея Фургала. Президент Владимир Путин 20 июля лишил его должности в связи с «утратой доверия». Первое, что сделал Дегтярёв, приехав в Хабаровск, отказался менять команду Фургала.

Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин в эфире НСН объяснил этот тем, что своих людей у представителя ЛДПР нет.

«Он до этого был председателем комитета по физкультуре и спорту в Госдуме. Ну какая у него команда? Если бы он сразу привез с собой каких-то людей из Москвы, это было бы воспринято резко негативно. Москвичи, возможно, будут появляться, но через какое-то время. Когда уже будет понятно отношение к нему, которое сформируется. Когда будут понятны пределы его возможностей. Сейчас, чтобы вступить в диалог с людьми на площади, ему надо показать преемственность. Надо показать, что он уважает команду Фургала, что он не будет ее менять, будет с ней работать. А дальше будут смотреть по ситуации», - пояснил Макаркин.