Политолог: Дегтярева сложно назвать кризисным менеджером

По мнению политолога, самого Дегтярева, делегированного президентом РФ Владимиром Путиным в протестный регион, кризисным менеджером назвать сложно.

«Для этого должен быть соответствующий менеджерский опыт. Когда назначают кризисного менеджера, это обычно человек с опытом, который умеет такие ситуации разруливать. У Дегтярева такого опыта нет. Его послали туда, чтобы успокоить людей, которые вышли на площадь. Потому что назначен представитель не «Единой России», а той же партии, в которую входит экс-губернатор Фургал», - напомнил собеседник НСН.

По его мнению, надолго ли новоиспеченный врио губернатора задержится в Хабаровске, будет зависеть от успешности этой коммуникации.

«Будут ли его слушать, воспримут ли его всерьез. Как он себя поставит, какими будут его первые шаги. Многие встретили его не очень благожелательно, как человека из Москвы. Так что ему предстоит доказывать, что он может быть для них своим. А это очень сложно», - подчеркнул эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков рассказал, что тот назначил Дегтярёва врио губернатора, учитывая богатый политический опыт кандидата, его законодательную активность и деловые качества.

