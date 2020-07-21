Политолог: Дегтярева сложно назвать кризисным менеджером
Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин в эфире НСН объяснил, почему врио губернатора Хабаровского края не стал увольнять людей арестованного Сергея Фургала.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил, что не собирается менять команду экс-главы региона Сергея Фургала.
Первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин в эфире НСН объяснил, почему Дегтярев не стал увольнять людей арестованного предшественника.
«Насчет того, почему он команду оставил – у него своей команды нет. Он до этого был председателем комитета по физкультуре и спорту в Госдуме. Ну какая у него команда? Если бы он сразу привез с собой каких-то людей из Москвы, это было бы воспринято резко негативно. Москвичи, возможно, будут появляться, но через какое-то время. Когда уже будет понятно отношение к нему, которое сформируется. Когда будут понятны пределы его возможностей. Сейчас, чтобы вступить в диалог с людьми на площади, ему надо показать преемственность. Надо показать, что он уважает команду Фургала, что он не будет ее менять, будет с ней работать. А дальше будут смотреть по ситуации», - пояснил Макаркин.
По мнению политолога, самого Дегтярева, делегированного президентом РФ Владимиром Путиным в протестный регион, кризисным менеджером назвать сложно.
«Для этого должен быть соответствующий менеджерский опыт. Когда назначают кризисного менеджера, это обычно человек с опытом, который умеет такие ситуации разруливать. У Дегтярева такого опыта нет. Его послали туда, чтобы успокоить людей, которые вышли на площадь. Потому что назначен представитель не «Единой России», а той же партии, в которую входит экс-губернатор Фургал», - напомнил собеседник НСН.
По его мнению, надолго ли новоиспеченный врио губернатора задержится в Хабаровске, будет зависеть от успешности этой коммуникации.
«Будут ли его слушать, воспримут ли его всерьез. Как он себя поставит, какими будут его первые шаги. Многие встретили его не очень благожелательно, как человека из Москвы. Так что ему предстоит доказывать, что он может быть для них своим. А это очень сложно», - подчеркнул эксперт.
Ранее пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков рассказал, что тот назначил Дегтярёва врио губернатора, учитывая богатый политический опыт кандидата, его законодательную активность и деловые качества.
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