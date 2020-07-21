Позиция по Фургалу. Хабаровчане выдвинули первое условие Дегтяреву

В Хабаровске началось представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева властям региона. Оно проходит в здании правительства края, журналисты на церемонии не присутствуют. После этого должна была состояться пресс-конференция Дегтярева, но ее перенесли на неопределенное время.

В понедельник Владимир Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора «в связи с утратой доверия». Президент по видеосвязи предложил стать врио губернатора Хабаровского края Дегтяреву. Тот ответил, что готов.

Политолог, доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин рассказал НСН, что в целом жители Хабаровска отнеслись к назначению нового врио весьма настороженно и негативно.

«Пока реакция в основе своей негативная. Поскольку все-таки Дегтярев, несмотря на то, что он родом из Самары, рассматривается как назначенец из Москвы. А здесь это не очень хорошо принимается. Время покажет. Ставить человека на должность губернатора только исходя из того, что он здесь родился, тоже достаточно глупо. Может быть, как раз Дегяреву удастся, так сказать, быть равноудаленным от всех. Сейчас надо будет решать вопрос взаимоотношений со всеми политическими структурами. Не важно, какого цвета кошка, лишь бы ловила мышей», - сообщил он.