Позиция по Фургалу. Хабаровчане выдвинули первое условие Дегтяреву
Политолог, доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин рассказал НСН, что ждут от нового губернатора Хабаровского края жители региона.
В Хабаровске началось представление врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева властям региона. Оно проходит в здании правительства края, журналисты на церемонии не присутствуют. После этого должна была состояться пресс-конференция Дегтярева, но ее перенесли на неопределенное время.
В понедельник Владимир Путин снял Сергея Фургала с поста губернатора «в связи с утратой доверия». Президент по видеосвязи предложил стать врио губернатора Хабаровского края Дегтяреву. Тот ответил, что готов.
Политолог, доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин рассказал НСН, что в целом жители Хабаровска отнеслись к назначению нового врио весьма настороженно и негативно.
«Пока реакция в основе своей негативная. Поскольку все-таки Дегтярев, несмотря на то, что он родом из Самары, рассматривается как назначенец из Москвы. А здесь это не очень хорошо принимается. Время покажет. Ставить человека на должность губернатора только исходя из того, что он здесь родился, тоже достаточно глупо. Может быть, как раз Дегяреву удастся, так сказать, быть равноудаленным от всех. Сейчас надо будет решать вопрос взаимоотношений со всеми политическими структурами. Не важно, какого цвета кошка, лишь бы ловила мышей», - сообщил он.
Собеседник НСН объяснил, что на первом этапе работы нового губернатора отношение жителей региона будет зависеть от его позиции по делу Фургала.
«Наиболее радикальные участники шествий и митингов настаивают только на одном – верните нам Фургала. И все. Нам никто больше не нужен. С этими людьми будет очень сложно работать, они не хотят никого слушать. Основная часть хабаровчан, конечно, более спокойна. Но всех ждут одного – позиции врио по Фургалу. Что он скажет? Если врио будет добиваться открытого суда здесь в Хабаровске, это ему добавит популярности. Если он будет обходить эти проблемы, то ему будет очень непросто установить связь с людьми», - предупредил профессор.
Илдус Ярулин добавил, что Дегтярев направлен в Хабаровск для установления стабильности и примирения политических сил во благо региона. «Если у него получится это сделать, мы увидим Дегтярева как кандидата на должность губернатора на выборах через год», - констатировал он.
Из проблем Хабаровского края, о которых Дегтярева предупредил президент, первоочередной, по всей вероятности, станет умиротворение региона. С момента ареста предыдущего губернатора в крае не прекращаются митинги. Назначение в качестве врио главы региона представителя той же партии, что и победитель последних губернаторских выборов само по себе является попыткой успокоить ситуацию. Но сработает ли это – большой вопрос, поскольку участники митингов – и весьма многочисленных – требуют именно возвращения Фургала, а не назначения губернатора от ЛДПР.
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