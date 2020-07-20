Хотели Фургала, получили Дегтярева

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы Хабаровского края. Одновременно в отставку с этого поста в связи с утратой доверия отправлен находящийся под арестом Сергей Фургал.

Михаилу Дегтяреву 39 лет. В политике он – с момента получения высшего образования по специальности «инженер»: с 2004 по 2011 годы он избирался депутатом самарского городского заксобрания, а затем региональной думы. С 2011 года – депутат Государственной думы от ЛДПР, где последние четыре года возглавлял комитет по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. В числе законодательных инициатив, которые во время работы в парламенте выдвигал депутат Дегтярев, есть и такие, как, например, запрет на хождение в России американских долларов, смена адреса посольства США в Москве на Североамериканский тупик.

Из проблем Хабаровского края, о которых Дегтярева предупредил президент, первоочередной, по всей вероятности, станет умиротворение региона. С момента ареста предыдущего губернатора и тоже либерал-демократа Фургала по обвинениям в организации убийств 15-летней давности и этапирования его в Москву, в крае не прекращаются митинги. Назначение в качестве врио главы региона представителя той же партии, что и победитель последних губернаторских выборов само по себе является попыткой успокоить ситуацию. Но сработает ли это – большой вопрос, поскольку участники митингов – и весьма многочисленных – требуют именно возвращения Фургала, а не назначения губернатора от ЛДПР.

С другой стороны, избрание Фургала губернатором стало результатом протестного голосования: край голосовал, скорее, не за него, а против партии власти, которая недооценила «усталость» электората от прежнего краевого главу Вячеслава Шпорта. Протест в дальневосточных регионах имеет одну природу - резкое отставание госпрограмм развития Дальнего Востока от аналогичных советских и китайских проектов, и нынешние выступления в Хабаровске могут распространиться и на соседние субъекты, - предупредил в эфире НСН политолог Сергей Марков.

Руководить Хабаровским краем в качестве врио Дегтяреву предстоит до сентября следующего года, когда в единый день голосования состоятся досрочные выборы губернатора. И, если он планирует принять в них участие, то ему предстоит за год с небольшим свернуть горы, чтобы протестное голосование не обернулось уже против него.

