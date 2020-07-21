Экономист: Дегтяреву нужно менять модель управления в Хабаровском крае
Президент России Владимир Путин уволил Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края с формулировкой «в связи с утратой доверия». Тем же указом однопартиец Фургала, депутат от ДДПР Михаил Дегтярёв назначен врио главы региона.
Экономист Василий Колташов в эфире НСН назвал главной проблемой того региона – стиль 90-х в управлении.
«Долгожданное произошло. Политологи уже спорят о том, какие трудности придется преодолевать Дегтяреву, но очевидно, что в сибирских регионах очень неохотно принимают варягов. Но и это не все. Самая главная проблема в Сибири, особенно в Приморье в широком смысле, там задержались 90-е. Именно эта система, которую обычно называют коррупционной, криминальной, и является одной из серьезных проблем этого региона. Будем надеяться, что Дегтярев с этими проблемами справляться начнет, а также продемонстрирует жителям Хабаровского края совершенно другой тип управления, другой тип отношений в регионе, которые неизбежно должны прийти на смену прошлым», – сказал он.
Кроме того, экономист Василий Колташов в эксклюзивном интервью НСН отметил, что идея предоставить регионам право снижать налог для самозанятых до одного процента ничего не изменит. По его мнению, россияне, работающие на себя, не понесут добровольно деньги, пока не начнут получать что-то взамен.
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