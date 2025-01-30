В Сириусе организовали штаб для мониторинга экологии после ЧП с мазутом

Штаб для мониторинга экологической ситуации создали на федеральной территории Сириус после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. Об этом заявили в пресс-службе администрации федеральной территории (ФТ).

В штабе будут работать в том числе сотрудники администрации Сириуса и регионального главка МЧС, специалисты Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Научно-технологического университета «Сириус» и ученые Природного орнитологического парка, находящегося в Имеретинской низменности.