В Сириусе организовали штаб для мониторинга экологии после ЧП с мазутом
Штаб для мониторинга экологической ситуации создали на федеральной территории Сириус после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе. Об этом заявили в пресс-службе администрации федеральной территории (ФТ).
В штабе будут работать в том числе сотрудники администрации Сириуса и регионального главка МЧС, специалисты Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Научно-технологического университета «Сириус» и ученые Природного орнитологического парка, находящегося в Имеретинской низменности.
Штаб намерен координировать работу по мониторингу береговой полосы Сириуса на предмет выявления нефтепродуктов, отмечается в Telegram-канале «Сириус Сегодня». Его участники также намерены проверять достоверность сообщений, распространяемых в соцсетях о появлении в море мазутных пятен и массовой гибели птиц.
Ранее сегодня в Крыму в зону региональной ЧС из-за мазута включили новые территории. В зону ЧС включили четыре новых городских округа и два района: Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, в также Сакский и Черноморский районы.
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