В Крыму в зону региональной ЧС из-за мазута включили новые территории

Согласно документу, в зону ЧС включили четыре новых городских округа и два района: Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, в также Сакский и Черноморский районы.

«Границы зоны техногенной ЧС регионального характера: городской округ Керчь, Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, Ленинский район, Сакский, Черноморский районы Республики Крым», - говорится в указе.

Ранее в МЧС заявили, что после аварии с танкерами с мазутом в Чёрном море с пляжей Краснодарского края и Крыма собрали более 176 тысяч тонн загрязнённого грунта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

