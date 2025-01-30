В Крыму в зону региональной ЧС из-за мазута включили новые территории
Власти Крыма расширили зоны режима региональной ЧС, ранее введённого из-за разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами в Чёрном море. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксёнов.
Согласно документу, в зону ЧС включили четыре новых городских округа и два района: Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, в также Сакский и Черноморский районы.
«Границы зоны техногенной ЧС регионального характера: городской округ Керчь, Феодосия, Судак, Саки, Евпатория, Ленинский район, Сакский, Черноморский районы Республики Крым», - говорится в указе.
Ранее в МЧС заявили, что после аварии с танкерами с мазутом в Чёрном море с пляжей Краснодарского края и Крыма собрали более 176 тысяч тонн загрязнённого грунта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru