Судовладелец «Волгонефть-239» заявил, что танкер был посажен на мель намеренно

Танкер «Волгонефть-239» специально был посажен на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае экипажем судна, чтобы предотвратить дальнейший разлив оставшегося после крушения в танках мазута. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЗАО «Волгатранснефть», которое является судовладельцем.

Также судовладелец отметил, что это решение было принято с целью обеспечить сохранность жизни и здоровья экипажа.