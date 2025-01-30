Судовладелец «Волгонефть-239» заявил, что танкер был посажен на мель намеренно

Танкер «Волгонефть-239» специально был посажен на мель у мыса Панагия в Краснодарском крае экипажем судна, чтобы предотвратить дальнейший разлив оставшегося после крушения в танках мазута. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЗАО «Волгатранснефть», которое является судовладельцем.

Также судовладелец отметил, что это решение было принято с целью обеспечить сохранность жизни и здоровья экипажа.

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Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что эксперты завершили окончательную очистку танков и отсеков от остатков мазута на корме танкера «Волгонефть-239».

Также там заявили, что в каютах и внутренних помещениях севшего на мель танкера «Волгонефть-239» начался демонтаж, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минтранс РФ
ТЕГИ:НефтьЭкология

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