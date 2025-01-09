В Севастополе обещают ликвидировать последствия разлива мазута к лету
К лету основные последствия разлива мазута, зафиксированные на берегах Севастополя после крушения танкеров в Керченском проливе, планируется ликвидировать. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в эфире телеканала «Россия-24».
Нефтепродукты впервые обнаружили на территории Севастополя 3 января, после чего в регионе объявили режим ЧС регионального значения.
По словам Развожаева, до начала туристического сезона еще «достаточно много времени». Однако прогнозы разные видим и ученые пока не могут дать гарантии, что новые мазутные пятна из Черного моря течением не будут приноситься и выбрасываться на берег.
При этом губернатор Севастополя рассчитывает, что все основные последствия разлива мазута из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, будут ликвидированы.
В Севастополе по ликвидации последствий экологической катастрофы работают специалисты, техника и волонтеры. С 3 января было вывезено 140,7 тонны загрязненного грунта.
Мазут может перемещаться в воде на большие расстояния, его движения зависят от течения и температуры воды, заявил академический эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН. По его словам, мазут из Черного моря легко может выброситься в Ейске и Таганроге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru