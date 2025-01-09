В Севастополе обещают ликвидировать последствия разлива мазута к лету

По словам Развожаева, до начала туристического сезона еще «достаточно много времени». Однако прогнозы разные видим и ученые пока не могут дать гарантии, что новые мазутные пятна из Черного моря течением не будут приноситься и выбрасываться на берег.

При этом губернатор Севастополя рассчитывает, что все основные последствия разлива мазута из танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, будут ликвидированы.

В Севастополе по ликвидации последствий экологической катастрофы работают специалисты, техника и волонтеры. С 3 января было вывезено 140,7 тонны загрязненного грунта.

Мазут может перемещаться в воде на большие расстояния, его движения зависят от течения и температуры воды, заявил академический эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН. По его словам, мазут из Черного моря легко может выброситься в Ейске и Таганроге.



