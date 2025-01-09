«Большие расстояния»: Мазут может добраться до Ейска и Таганрога
Эколог Артем Акшинцев заявил НСН, что мазут может перемещаться в воде на большие расстояния, пока он только начал оседать на дно.
Мазут может перемещаться в воде на большие расстояния, его движения зависят от течения и температуры воды, заявил академический эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН. По его словам, мазут из Черного моря легко может выброситься в Ейске и Таганроге.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выбросов мазута в Крыму будет еще больше. Масштаб загрязнения может быть на уровне Краснодарского края. Очаговые мазутные загрязнения уже находят практически по всему ЮБК (Южный берег Крыма), в Севастополе и Евпатории. Акшинцев объяснил, что это связно с особенностью мазута.
«Дело в том, что течения меняются, поэтому мазут добрался и до южного, и до западного побережья Крыма. Особенность мазута заключается в том, что он парит в толще воды, меняет высоту парения в зависимости от температуры. Поэтому мазут попадает в разные слои и разные течения», - объяснил он.
Акшинцев допустил, что последствия такой аварии могут затронуть не только всю акваторию Черного моря.
«Понятное дело, что последствия такой аварии могут затронуть всю акваторию Черного моря, на всех прилегающих территориях возможны выбросы мазута. Есть риски, что мазут дойдет до Ейска в Азовском море, так как пока не собрали большую часть мазута. Пока сложно сказать. Я не удивлюсь, если это все вынесет в Ейск, Таганрог… Мазут может перемещаться на большие расстояния», - предупредил он.
Ранее научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» заявил, что волонтеры и спасатели нашли 32 погибших дельфина после крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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