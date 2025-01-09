«Большие расстояния»: Мазут может добраться до Ейска и Таганрога

Мазут может перемещаться в воде на большие расстояния, его движения зависят от течения и температуры воды, заявил академический эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН. По его словам, мазут из Черного моря легко может выброситься в Ейске и Таганроге.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выбросов мазута в Крыму будет еще больше. Масштаб загрязнения может быть на уровне Краснодарского края. Очаговые мазутные загрязнения уже находят практически по всему ЮБК (Южный берег Крыма), в Севастополе и Евпатории. Акшинцев объяснил, что это связно с особенностью мазута.