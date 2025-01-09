«Сезон потерян»: Для устранения мазута в Черном море потребуется минимум два года

На устранение мазута в Черном море потребуется минимум два года, а на восстановление экосистемы уйдет более 15 лет, заявил академический эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выбросов мазута в Крыму будет еще больше. Масштаб загрязнения может быть на уровне Краснодарского края. Очаговые мазутные загрязнения уже находят практически по всему ЮБК (Южный берег Крыма), в Севастополе и Евпатории. Акшинцев рассказал, чем это грозит морю и курортному сезону.