«Сезон потерян»: Для устранения мазута в Черном море потребуется минимум два года
Артем Акшинцев заявил НСН, что предстоящий туристический сезон потерян, купаться в мазуте опасно для здоровья.
На устранение мазута в Черном море потребуется минимум два года, а на восстановление экосистемы уйдет более 15 лет, заявил академический эколог Артем Акшинцев в разговоре с НСН.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выбросов мазута в Крыму будет еще больше. Масштаб загрязнения может быть на уровне Краснодарского края. Очаговые мазутные загрязнения уже находят практически по всему ЮБК (Южный берег Крыма), в Севастополе и Евпатории. Акшинцев рассказал, чем это грозит морю и курортному сезону.
«Подобная история была в 2007 году, объемы разлива мазута в Керченском проливе тогда были меньше, но уже тогда было понятно, как это влияет на территории. Тогда потребовалось больше 15 лет на восстановление всей экосистемы. А весь мазут убирали два года. Сегодня большая часть мазута уже плавно оседает на дно, все это будет перемешиваться, выноситься еще долгое время. Сейчас потребуется столько же времени или больше, так как ситуация хуже, вылилось больше», - рассказал он.
В связи с этим, по его словам, предстоящий туристический сезон потерян, купаться в мазуте опасно для здоровья.
«Предстоящий туристический сезон, скорее всего, потерян. Один сезон точно будет потерян из-за особенностей мазута. Хочу предупредить, что в мазуте не очень безопасно купаться. Это запах, это возможные кожные реакции... Это не значит, что люди окунутся и сразу будет что-то ужасное с ними, но ничего хорошего тоже точно не будет. Все реагируют по-разному на такое», - добавил собеседник НСН.
Ранее эколог Георгий Каваносян заявил о срыве туристического сезона, если мазут не удастся полностью убрать до грядущего лета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru