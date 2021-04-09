Врагов похороним! Сенатор предостерегла от участия в терактах в Крыму
Член Совфеда рассказала НСН, чем привлекает полуостров радикалов и заверила, что Крым надежно защищен.
В Крыму силовики задержали двоих исламистов, которые планировали устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя. Как сообщила ФСБ, теракт готовили россияне 1992 и 1999 годов рождения. Утверждается, что они были сторонниками запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». После теракта радикалы намеревались добраться до Сирии транзитом через Украину и Турцию.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что полуостров надежно защищен от террористов, и предостерегла от провокаций.
«В Севастополе есть четыре кладбища: английское, немецкое, итальянское, турецкое. Это напоминание о том, что к нам приезжать нужно только с миром, добром. Те, кто приходит с другими задачами, как правило, остаются лежать в крымской земле. Поэтому не рекомендую нарушать Конституцию РФ, потому что наказывать будем строго, в соответствии с законом», — сказала она.
Ковитиди отметила, что понимает привлекательность региона для террористов, но, по ее словам, ситуация на полуострове полностью контролируется правоохранительными органами.
«Мы понимаем, почему Крым привлекателен для представителей разного рода террористических объединений. Это люди, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе. Связано это с тем, что Крым и Севастополь — два самых молодых субъекта федерации, которые реализовали свое право на самоопределение на основании свободного выбора граждан. Сегодня есть силы, которые заинтересованы в дестабилизации в Крыму, поэтому предприняты все меры для охраны общественного порядка, защиты законных прав и интересов граждан. Ситуация стабильная, ровная», — сказала сенатор.
В Крыму особое внимание уделяют борьбе с диверсионной деятельностью со стороны Украины.
«Участие нашего беспокойного соседа также усматривается в диверсионной деятельности. По каждому конкретному факту ведется комплекс мероприятий в соответствии с уголовным законодательством», — отметила Ковитиди.
Ранее управление ФСБ по Крыму и Севастополю задержало двоих мужчин, подозреваемых в публичном оправдании терроризма в интернете.
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