Песков: День Победы будет широко праздноваться в России
14 апреля 202514:05
День Победы в 2025 году будет широко праздноваться по всей России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне будет посвящено «много различных мероприятий».
«Очень много различных проектов приурочены к этой знаменательной дате», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что вопрос возможной амнистии, приуроченной к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не обсуждается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru