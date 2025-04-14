Песков: День Победы будет широко праздноваться в России

День Победы в 2025 году будет широко праздноваться по всей России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Бессмертный полк» в России пройдет в смешанном формате

По его словам, 80-летию Победы в Великой Отечественной войне будет посвящено «много различных мероприятий».

«Очень много различных проектов приурочены к этой знаменательной дате», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что вопрос возможной амнистии, приуроченной к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не обсуждается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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