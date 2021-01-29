ФСБ задержала двух крымчан по подозрению в оправдании терроризма

Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю задержало двоих мужчин, подозреваемых в публичном оправдании терроризма в интернете. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Отмечается, что двое жителей Севастополя и Ялты 1980 и 1977 года рождения размещали в соцсетях оправдывающие деятельность террористов материалы.

При этом мужчины пользовались аккаунтами, зарегистрированными под вымышленными именами.

На минувшей неделе сотрудники ФСБ задержали последователя радикального ислама, который планировал совершить теракт в Башкирии. Гражданин России 1995 года рождения готовил вооружённое нападение на силовиков. При обыске у него изъяли огнестрельное оружие и фрагменты самодельной бомбы, сообщает Ura.ru.

