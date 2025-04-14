ВС России 13 апреля ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах
14 апреля 202514:33
Российские войска 13 апреля нанесли удар по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что для удара использовались две оперативно-тактических ракеты «Искандер-М».
В ведомстве указали, что в результате поражения цели были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили населенный пункт Басовка в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru