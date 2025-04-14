ВС России 13 апреля ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах

Российские войска 13 апреля нанесли удар по месту совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск» в Сумах. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Отмечается, что для удара использовались две оперативно-тактических ракеты «Искандер-М».

В ведомстве указали, что в результате поражения цели были уничтожены более 60 военнослужащих ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска освободили населенный пункт Басовка в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияВСУМинобороны РФВооруженные Силы РФ

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