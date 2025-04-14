СМИ: В допинг-пробе игрока хоккейного ЦСКА нашли мельдоний

У защитника хоккейного клуба ЦСКА Никиты Седова обнаружили в организме запрещенный препарат мельдоний после взятия допинг-пробы, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

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Хоккеист перешел в московский клуб перед стартом этого сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он провел 56 игр, в которых набрал 17 очков по системе гол+пас. Его контракт с командой остается действительным до конца мая 2026 года.

Защитник стал вторым игроком ЦСКА, который был пойман на допинге этой весной. В марте по этой же причине отстранили 28-летнего нападающего армейцев Владислава Каменева. Санкции за такие нарушения сильно варьируются: от предупреждения до пожизненной дисквалификации.

Ранее хоккеист ЦСКА Коул Касселс был госпитализирован после попадания шайбы в голову, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЦСКАХоккейДопинг

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