Россиянам назвали болезни, при которых нельзя есть сдобный пасхальный кулич

По её словам, в традиционной выпечке содержится большое количество сахара и калорий, которые могут спровоцировать сосудистые осложнения.

«Мука содержит глютен, что может вызвать нежелательные реакции, такие как желудочные боли, диарея, и общее недомогание», - отметила эксперт.

Сухорукова добавила, что также от употребления традиционной выпечки на Пасху следует воздержаться при аллергии на орехи, изюм или цитрусовые, и при наличии хронических болезней желудочно-кишечного тракта.

Ранеен в «Руспродсоюзе» заявили, что средняя стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления пасхального кулича, выросла в России на 11% по сравнению с прошлым годом и достигла 234,3 рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

