Россиянам назвали болезни, при которых нельзя есть сдобный пасхальный кулич
Если врач диагностировал у человека целиакию или сахарный диабет, то лучше отказаться от употребления сдобных пасхальных куличей. Об этом NEWS.ru заявила гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова.
По её словам, в традиционной выпечке содержится большое количество сахара и калорий, которые могут спровоцировать сосудистые осложнения.
«Мука содержит глютен, что может вызвать нежелательные реакции, такие как желудочные боли, диарея, и общее недомогание», - отметила эксперт.
Сухорукова добавила, что также от употребления традиционной выпечки на Пасху следует воздержаться при аллергии на орехи, изюм или цитрусовые, и при наличии хронических болезней желудочно-кишечного тракта.
Ранеен в «Руспродсоюзе» заявили, что средняя стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления пасхального кулича, выросла в России на 11% по сравнению с прошлым годом и достигла 234,3 рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru