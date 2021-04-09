В Крыму предотвратили теракт

В Крыму предотвращен теракт, передает РИА Новости.

Задержаны двое исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя.

Исламисты 1992 и 1999 годов рождения являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

После теракта в Симферополе они планировали выехать в Сирию через Украину и Турцию и вступить в ряды местных боевиков. При обыске у них обнаружили самодельные взрывные устройства и инструкции по их созданию, а также переписку с эмиссарами террористов.



