В Крыму предотвратили теракт
В Крыму предотвращен теракт, передает РИА Новости.
Задержаны двое исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя.
Исламисты 1992 и 1999 годов рождения являлись сторонниками запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».
После теракта в Симферополе они планировали выехать в Сирию через Украину и Турцию и вступить в ряды местных боевиков. При обыске у них обнаружили самодельные взрывные устройства и инструкции по их созданию, а также переписку с эмиссарами террористов.
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