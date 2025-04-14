В Госдуме предположили, когда Россия сыграет в хоккей с США
Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что хоккейный матч между Россией и США невозможно провести раньше сентября, приводит ее слова NEWS.ru.
Олимпийская чемпионка подчеркнула, что в такой игре на лед должны выйти все сильнейшие спортсмены, но их график не позволяет согласовать дату проведения на лето или весну из-за соревнований и предсезонной подготовки.
Она добавила, что хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен принять участие в этом матче, а сами переговоры между Россией и США об организации игры уже ведутся.
«Никто бы не понял, если при организации такого матча, например, в составе сборной России не играли бы наши игроки из НХЛ, те же Бобровский и Овечкин. Поэтому думаю, что сейчас, скорее всего, эти переговоры ведутся», — сказала Журова.
Ранее агент российского нападающего Александра Овечкина Глеб Чистяков поддержал идею проведения матча команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против Национальной хоккейной лиги (НХЛ), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru