СМИ: Европейские компании захотели вернуть российский газ
Немецкие и французские компании выразили желание возобновить поставки газа из России на фоне проблем в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, сообщило агентство Reuters с ссылкой на представителей европейской промышленности.
Вице-президент французской Engie Дидье Олло выступил за то, чтобы избавиться от зависимости от американского сжиженного газа и заменить его поставками из России. Его поддержал управляющий директор InfraLeuna, оператора немецкого химического парка, где находятся заводы Dow Chemical и Shell, но подчеркнул, что в ЕС запрещено говорить об этом вслух.
Некоторые немецкие политики поддержали инициативу промышленников. Министр экономики земли Бранденбург Даниэль Келлер заявил, что он понимает требования химической и автомобильной отрасли, которые хотят дешевой энергии, отметили в Reuters.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН заявил, что возобновление поставок газа из России в Германию – это вопрос времени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru