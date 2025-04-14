Вице-президент французской Engie Дидье Олло выступил за то, чтобы избавиться от зависимости от американского сжиженного газа и заменить его поставками из России. Его поддержал управляющий директор InfraLeuna, оператора немецкого химического парка, где находятся заводы Dow Chemical и Shell, но подчеркнул, что в ЕС запрещено говорить об этом вслух.

Некоторые немецкие политики поддержали инициативу промышленников. Министр экономики земли Бранденбург Даниэль Келлер заявил, что он понимает требования химической и автомобильной отрасли, которые хотят дешевой энергии, отметили в Reuters.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН заявил, что возобновление поставок газа из России в Германию – это вопрос времени.

