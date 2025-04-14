Новые выбросы мазута зафиксировали на побережье Анапы

В понедельник, 14 апреля, зафиксированы новые выбросы мазута на нескольких участках береговой линии Анапы, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Уточняется, что в основном на берегу обнаружили небольшие капли нефтепродуктов вместе с водорослями и мусором.

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Выбросы зафиксированы в Гулькевичском, Кавказском, Абинском, Мостовском, Тимашевском, Успенском, Лабинском, Крымском и Северском районах.

Ранее Роспотребнадзора сообщил, что несоответствия по качеству атмосферного воздуха, морской воды и песка на территориях Сочи, Геленджика, Туапсе, Крыма, Севастополя не выявлены, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Оперативный штаб Краснодарского края
ТЕГИ:НефтьАнапа

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