Новые выбросы мазута зафиксировали на побережье Анапы
В понедельник, 14 апреля, зафиксированы новые выбросы мазута на нескольких участках береговой линии Анапы, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.
Уточняется, что в основном на берегу обнаружили небольшие капли нефтепродуктов вместе с водорослями и мусором.
Выбросы зафиксированы в Гулькевичском, Кавказском, Абинском, Мостовском, Тимашевском, Успенском, Лабинском, Крымском и Северском районах.
Ранее Роспотребнадзора сообщил, что несоответствия по качеству атмосферного воздуха, морской воды и песка на территориях Сочи, Геленджика, Туапсе, Крыма, Севастополя не выявлены, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru