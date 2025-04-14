В Госдуме назвали «безумием» заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине

Белик заявил, что сам факт подобного обсуждения является «безумием». По его словам, «Бундестаг готов уже на все, только бы плеснуть бензина в огонь войны».

Также он отметил, что в Германии политики ведут себя так смело, потому что знают, что Россия не объявит им войну из-за поставки ракет.

Ранее ХДС достигла принципиального соглашения с социал-демократами (СДПГ). Теперь две силы готовы создать новое правительство Германии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».