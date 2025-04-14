В Госдуме назвали «безумием» заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик посчитал безумием заявление лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца о возможности поставок крылатых ракет Taurus на Украину. Его слова приводят РИА Новости.

Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD не исключил, что Германия может поставить ракеты Taurus Киеву, однако это должно быть согласовано с европейскими партнерами.

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Белик заявил, что сам факт подобного обсуждения является «безумием». По его словам, «Бундестаг готов уже на все, только бы плеснуть бензина в огонь войны».

Также он отметил, что в Германии политики ведут себя так смело, потому что знают, что Россия не объявит им войну из-за поставки ракет.

Ранее ХДС достигла принципиального соглашения с социал-демократами (СДПГ). Теперь две силы готовы создать новое правительство Германии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP/TASS
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