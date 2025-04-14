У рэпера Маcan произошел конфликт с гаишниками в центре Москвы
Исполнитель Андрей Косолапов, известный под творческим псевдонимом MACAN, устроил перепалку с сотрудниками ГАИ на Малом Каменном мосту вчера днем, сообщает Telegram-канал Mash.
Со слов очевидцев, у ДПС возникли вопросы к автомобилю рэпера из-за его полной тонировки. По закону не разрешается использовать покрытия, которые мешают восприятию цветов. Лобовое стекло должно пропускать минимум 70% света.
Косолапов был за рулем Bentley Bentayga стоимостью в 30 млн рублей. Сообщается, что рэпер пытался устроить разбирательство и в течение почти получаса обзванивал своих друзей и не соглашался с претензиями ГАИ. Он был задержан, но вскоре отпущен на свободу. Теперь ему грозит штраф в 500 рублей за нарушение правил тонирования автомобиля.
Ранее у рэпера Macan обнаружили 226 штрафов за 4 месяца, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru