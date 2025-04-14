У рэпера Маcan произошел конфликт с гаишниками в центре Москвы

Со слов очевидцев, у ДПС возникли вопросы к автомобилю рэпера из-за его полной тонировки. По закону не разрешается использовать покрытия, которые мешают восприятию цветов. Лобовое стекло должно пропускать минимум 70% света.

Косолапов был за рулем Bentley Bentayga стоимостью в 30 млн рублей. Сообщается, что рэпер пытался устроить разбирательство и в течение почти получаса обзванивал своих друзей и не соглашался с претензиями ГАИ. Он был задержан, но вскоре отпущен на свободу. Теперь ему грозит штраф в 500 рублей за нарушение правил тонирования автомобиля.

Ранее у рэпера Macan обнаружили 226 штрафов за 4 месяца, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

