Песков: Евросоюз пока не склонен к мирному процессу по Украине
Власти стран Евросоюза пока не склонны к поиску путей выхода на мирные переговоры по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Европа склонна к продолжению войны.
«Европейские столицы... скорее, склонны к тому, чтобы дальше провоцировать продолжение войны», - заключил представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посещал Россию для проведения переговоров с представителями Кремля и Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru