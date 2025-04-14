Песков: Евросоюз пока не склонен к мирному процессу по Украине

Власти стран Евросоюза пока не склонны к поиску путей выхода на мирные переговоры по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Европа склонна к продолжению войны.

«Европейские столицы... скорее, склонны к тому, чтобы дальше провоцировать продолжение войны», - заключил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посещал Россию для проведения переговоров с представителями Кремля и Владимиром Путиным в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЕвросоюзДмитрий Песков

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