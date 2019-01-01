Общество

Митрополит приравнял события вокруг храма в Екатеринбурге к расстрелу Николая II

27 мая11:30

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провёл параллель между несанкционированными акциями против строительства собора святой Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге с убийством семьи последнего русского царя Николая II.

По словам владыки, сегодня перед Церковью встал вызов, который «прогремел из Екатеринбурга». «Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев», — приводит слова митрополита Ura.ru.

Митрополит также отметил, что участники протестов «глумятся» над ценностями верующих православных людей. Вместе с тем, он выразил надежду на то, что со временем даже эти недовольные осознают, что без православия невозможна сама жизнь страны.

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Несанкционированные выступления против возведения храма Святой Екатерины начались 13 мая, когда место будущей стройки в сквере у Театра драмы было обнесено забором. Протесты длились неделю. Президент РФ Владимир Путин предложил провести среди горожан опрос по этой теме.

Согласно Данным ВЦИОМ, большинство жителей Екатеринбурга считают место в сквере неудачным выбором. Теперь городским властям предстоит определиться заново с местом строительства. Собор планируется построить к 300-летию основания Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году.

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ФОТО: Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге // РИА Новости // Павел Лисицын
ТЕГИ:ЕкатеринбургХрамыПротесты