Митрополит приравнял события вокруг храма в Екатеринбурге к расстрелу Николая II

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провёл параллель между несанкционированными акциями против строительства собора святой Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге с убийством семьи последнего русского царя Николая II.

По словам владыки, сегодня перед Церковью встал вызов, который «прогремел из Екатеринбурга». «Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев», — приводит слова митрополита Ura.ru.

Митрополит также отметил, что участники протестов «глумятся» над ценностями верующих православных людей. Вместе с тем, он выразил надежду на то, что со временем даже эти недовольные осознают, что без православия невозможна сама жизнь страны.