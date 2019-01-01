Митрополит приравнял события вокруг храма в Екатеринбурге к расстрелу Николая II
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл провёл параллель между несанкционированными акциями против строительства собора святой Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге с убийством семьи последнего русского царя Николая II.
По словам владыки, сегодня перед Церковью встал вызов, который «прогремел из Екатеринбурга». «Как 100 лет назад прогремели выстрелы и пролилась кровь святых Царственных страстотерпцев», — приводит слова митрополита Ura.ru.
Митрополит также отметил, что участники протестов «глумятся» над ценностями верующих православных людей. Вместе с тем, он выразил надежду на то, что со временем даже эти недовольные осознают, что без православия невозможна сама жизнь страны.
Несанкционированные выступления против возведения храма Святой Екатерины начались 13 мая, когда место будущей стройки в сквере у Театра драмы было обнесено забором. Протесты длились неделю. Президент РФ Владимир Путин предложил провести среди горожан опрос по этой теме.
Согласно Данным ВЦИОМ, большинство жителей Екатеринбурга считают место в сквере неудачным выбором. Теперь городским властям предстоит определиться заново с местом строительства. Собор планируется построить к 300-летию основания Екатеринбурга, которое будет отмечаться в 2023 году.
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