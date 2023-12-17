В Липецкой области обошлось без жертв после атаки беспилотника ВСУ

Жертв и разрушений в Липецкой области после атаки на украинского беспилотника самолетного типа на регион нет. Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram.

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«Это первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать наш регион», — отметил Артамонов и призвал липчан сохранять спокойствие.

По словам губернатора, в регионе действует комплекс мер для обеспечения гражданской и военной инфраструктуры и жителей.

Ранее стало известно о новом средстве защиты от беспилотных летательных аппаратов, которые изобрели российские военные, сообщает Business Insider.



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Фото: wikimedia.org
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