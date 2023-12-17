В Липецкой области обошлось без жертв после атаки беспилотника ВСУ
Жертв и разрушений в Липецкой области после атаки на украинского беспилотника самолетного типа на регион нет. Об этом заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram.
«Это первый случай, когда вражеские беспилотники пытались атаковать наш регион», — отметил Артамонов и призвал липчан сохранять спокойствие.
По словам губернатора, в регионе действует комплекс мер для обеспечения гражданской и военной инфраструктуры и жителей.
Ранее стало известно о новом средстве защиты от беспилотных летательных аппаратов, которые изобрели российские военные, сообщает Business Insider.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия нашла вариант обхода части санкций Запада для уплаты взносов ООН
- После порно-ролика в зале заседаний уволили помощника сенатора США
- Умер экс-барабанщик AC/DC Колин Берджесс
- В Липецкой области обошлось без жертв после атаки беспилотника ВСУ
- В Канаде исторический отель передвинули с помощью мыла
- Путин: У России нет резонов воевать со странами НАТО
- Путин заявил, что Запад хотел развалить Россию после распада СССР
- В таможне ФРГ предупредили о возможной конфискации рождественских подарков из РФ
- В Роспотребнадзоре посоветовали покупать елку в 20-х числах декабря
- Общественники предложили сенаторам решение проблемы нехватки таксистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru