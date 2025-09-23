Россия вдвое нарастила экспорт меди в Китай

Россия за январь-август 2025 года увеличила в два раза экспорт меди в Китай. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на анализ данных статслужбы КНР.

С начала года поставки выросли до $3,3 млрд, за аналогичный период прошлого года было поставлено металла на $1,65 млрд. В 2025 году была зафиксирована максимальная стоимость экспорта за все время двусторонней торговли.

Доля компаний из России в медном импорте КНР увеличилась с прошлогодних 3,5% до 6,9%. РФ стала четвертой по объему поставок. Также крупнейшими поставщиками меди в Китай стали Демократическая республика Конго с 20,1%, Япония с 8,4%, Замбия с 7,4%, Чили с 6,6%.

Между тем Россия в январе-августе увеличила импорт автомобилей из Южной Кореи до максимальных за четыре года $618,7 млн, сообщает РЕН ТВ.

