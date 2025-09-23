В Самарской области задержали отца и сына, причастных к серии диверсий

Двух жителей Самарской области - отца и сына, - причастных к диверсиям на объектах нефтегазовой и транспортной инфраструктуры, задержали при подготовке нового преступления. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Силовики пресекли противоправную деятельность россиян 1970 и 1992 годов рождения, которые участвовали в подготовке и совершении диверсий на нефтегазовых и транспортных объектах Самарской области в 2023-2025 годы. Известно, что один из фигурантов в июне 2022 года выехал за границу, через мессенджер Telegram установил контакт с представителем украинской террористической организации, выразив готовность безвозмездно готовить и совершать теракты на российской территории. Позднее злоумышленник вернулся в РФ и привлек к преступной деятельности своего отца, который разделял антироссийские взгляды.

Диверсантов задержали во время подготовки подрыва железнодорожного моста через реку Самара. Против них возбудили уголовное дело о незаконном обороте и незаконном изготовлении взрывчатых веществ либо взрывных устройств. Правоохранители решают вопрос о возбуждении дел по статьям о диверсии, участии в деятельности террористической организации, государственной измене.

Ранее ФСБ выявила в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, готовившую подрыв автомобиля главы одного из оборонных предприятий, напоминает РЕН ТВ.

