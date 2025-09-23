ПВО сбила еще два беспилотника, летевших на Москву

Еще два беспилотника, летевших на Москву, были уничтожены утром 23 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Над Россией сбили 69 украинских БПЛА

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал градоначальник в Telegram-канале.

Как сообщил ранее мэр Москвы, с полуночи было ликвидировано 19 летевших на столицу БПЛА.

Между тем в Минобороны заявили, что ночью 23 сентября над территорией России сбили 69 дронов ВСУ, в том числе в Московском регионе, отмечает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости
