ПВО сбила еще два беспилотника, летевших на Москву
23 сентября 202509:57
Еще два беспилотника, летевших на Москву, были уничтожены утром 23 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал градоначальник в Telegram-канале.
Как сообщил ранее мэр Москвы, с полуночи было ликвидировано 19 летевших на столицу БПЛА.
Между тем в Минобороны заявили, что ночью 23 сентября над территорией России сбили 69 дронов ВСУ, в том числе в Московском регионе, отмечает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО сбила еще два беспилотника, летевших на Москву
- Россияне остались в WhatsApp после блокировки звонков, чтобы «не заморачиваться»
- Россия вдвое нарастила экспорт меди в Китай
- В Москве в этом году родились Сталина, Белояра, Любим и Рим
- Курс доллара поднимется до 100 рублей не раньше января 2026 года
- «Жаловаться не приходите»: Польша угрожает России после провокаций с дронами
- Центробанк начал работать над новой банкнотой в 500 рублей
- Первое вручение премии «Бриллиантовая бабочка» пройдет в театре Михалкова
- Сбер начал выпускать первое российское умное кольцо
- В Иркутске восемь человек пострадали в ДТП с маршрутным автобусом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru