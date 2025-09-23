WhatsApp (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) остается самым популярным мессенджером в России, так как считается самым простым в использовании, рассказал НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

В августе охват аудитории WhatsApp (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), в России достиг 97 млн уникальных пользователей. Это до сих пор самый популярный мессенджер в стране, несмотря на блокировку звонков, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Group4Media. Кусков объяснил, почему ограничения функционала не отпугнули россиян.