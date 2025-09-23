Россияне остались в WhatsApp после блокировки звонков, чтобы «не заморачиваться»
Если WhatsApp полностью запретят в России, его аудитория уменьшится, но не исчезнет до конца, так как люди будут использовать VPN, заявил НСН Денис Кусков.
WhatsApp (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) остается самым популярным мессенджером в России, так как считается самым простым в использовании, рассказал НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
В августе охват аудитории WhatsApp (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), в России достиг 97 млн уникальных пользователей. Это до сих пор самый популярный мессенджер в стране, несмотря на блокировку звонков, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Group4Media. Кусков объяснил, почему ограничения функционала не отпугнули россиян.
«Здесь все очень просто объясняется. WhatsApp, скажем так, это самый старый вариант мессенджера, который уже стоит на всех смартфонах. Его используют даже люди, которые не пользуются какими-то другими приложениями. Поэтому он пользуется спросом, несмотря на проблемы со звонками. Сейчас он активно используется для отправки сообщений, файлов, аудио и видео. Технологически он, возможно, проигрывает тому же Telegram. Но кто-то скажет, что он более отсталый, а кто-то – что менее замороченный. Для значительной аудитории простота – это наоборот преимущество. Звонки пользовались спросом, но основное общение – это все-таки текстовая информация и файлы. Если WhatsApp запретят в России, его аудитория уменьшится, но не исчезнет до конца, так как люди будут использовать VPN», - пояснил он.
Мессенджер Telegram, а также WhatsApp (входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), должны остаться в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
