Киргизия сохранит русский язык и единое образовательное пространство с Россией

Киргизия хочет сохранить единое образовательное пространство с РФ и использовать русский язык как официальный. Об этом рассказал вице-премьер-министр республики Эдиль Байсалов в ходе Российско-киргизского образовательного форума, проходящего в Бишкеке.

Как отметил политик, нет сомнений, что две страны должны сохранить единое образовательное пространство.

«У нас русский язык является официальным... практически все владеют русским языком достаточно бегло. Я еще раз хочу подтвердить от имени руководства нашей республики, от имени всего нашего правительства: русский язык останется и будет продолжать служить для нас мостом, источником знаний», - подчеркнул Байсалов.

Между тем Россия и Киргизия увеличили товарооборот на 14% за первую половину 2025 года, пишет 360.ru.

