В Белгородской области ВСУ обстреляли третий населенный пункт за день
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сподарюшино Белгородской области. Это уже третий населенный пункт, который подвергается ударам со стороны Украины в течение понедельника, 8 мая.
«Под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. Пострадавших нет», - Сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Известно, что снаряд попал в частный жилой дом, который разрушил. Жильцов в этот момент не было - пожилые владельцы переехали в соседнее село.
Ранее ВСУ обстреляли город Шебекино, в результате чего пострадало пять человек, а также хутор Леоновку. Здесь снаряд попал на территорию детского сада и сельхозпредприятия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru