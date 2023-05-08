В Белгородской области произошел новый обстрел со стороны Украины

«Один снаряд упал на территорию детского сада, взрывной волной выбиты стекла. Еще один снаряд попал на территорию сельскохозяйственного предприятия», - уточнил глава региона.

Ранее в понедельник в результате обстрела города Шебекино Белгородской области пострадали пять человек. Первоначально было известно о четырех пострадавших. По словам Гладкова, двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную больницу. Медики зафиксировали у всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести. После оказания медицинской помощи пострадавших отправили домой.



