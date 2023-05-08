В Белгородской области произошел новый обстрел со стороны Украины
ВСУ обстреляли хутор Леоновку Белгородской области. Снаряды упали на территорию детского сада и агропредприятия. Пострадавших нет, сообщает в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков 8 мая, в понедельник.
«Один снаряд упал на территорию детского сада, взрывной волной выбиты стекла. Еще один снаряд попал на территорию сельскохозяйственного предприятия», - уточнил глава региона.
Ранее в понедельник в результате обстрела города Шебекино Белгородской области пострадали пять человек. Первоначально было известно о четырех пострадавших. По словам Гладкова, двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную больницу. Медики зафиксировали у всех пострадавших колотые ранения легкой степени тяжести. После оказания медицинской помощи пострадавших отправили домой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru