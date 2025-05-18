МО: ВС РФ освободили село Богатырь в ДНР
ВС России взяли под контроль село Богатырь в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, в операции по освобождению населенного пункта принимали участие подразделения группировки войск «Восток».
Село Богатырь расположено в Великоновоселковском районе. Оно играет важную роль в контексте дальнейшего освобождения республики, так как там находится крупный логистический узел вблизи границы с Днепропетровской областью.
Отмечается, что за минувшие сутки бойцы «Востока» также ударили по живой силе и технике трех бригад ВСУ вблизи Темировки в Запорожской области, Отрадного в ДНР и Березового в Днепропетровской области. Украинская сторона лишилась более 175 военнослужащих, танка, двух боевых бронированных машин, семи авто и двух орудий полевой артиллерии.
Ранее в Минобороны сообщили об освобождении Александрополя в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru