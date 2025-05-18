Село Богатырь расположено в Великоновоселковском районе. Оно играет важную роль в контексте дальнейшего освобождения республики, так как там находится крупный логистический узел вблизи границы с Днепропетровской областью.

Отмечается, что за минувшие сутки бойцы «Востока» также ударили по живой силе и технике трех бригад ВСУ вблизи Темировки в Запорожской области, Отрадного в ДНР и Березового в Днепропетровской области. Украинская сторона лишилась более 175 военнослужащих, танка, двух боевых бронированных машин, семи авто и двух орудий полевой артиллерии.

Ранее в Минобороны сообщили об освобождении Александрополя в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».