Овечкин получил бутсы в подарок от Дэвида Бекхэма в честь рекорда по голам

«Огромные поздравления с забитыми 895 голами. На несколько больше, чем я», — написано на бутсах.

В минувшем регулярном сезоне НХЛ капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд лиги, став самым результативным снайпером в истории. 39-летний российский форвард преодолел отметку в 894 шайбы, принадлежавшую ранее Уэйну Гретцки, и на данный момент имеет на своём счету 897 заброшенных шайб. Историческую, 895-ю шайбу, которая стала рекордной, Овечкин отправил в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля.

