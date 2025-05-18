Овечкин получил бутсы в подарок от Дэвида Бекхэма в честь рекорда по голам
Российский хоккеист и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил в подарок бутсы от бывшего британского футболиста Дэвида Бекхэма. Видео с подарком опубликовала супруга Овечкина Анастасия Шубская на своей странице в одной из социальных сетей.
«Огромные поздравления с забитыми 895 голами. На несколько больше, чем я», — написано на бутсах.
В минувшем регулярном сезоне НХЛ капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд лиги, став самым результативным снайпером в истории. 39-летний российский форвард преодолел отметку в 894 шайбы, принадлежавшую ранее Уэйну Гретцки, и на данный момент имеет на своём счету 897 заброшенных шайб. Историческую, 895-ю шайбу, которая стала рекордной, Овечкин отправил в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля.
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