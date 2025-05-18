Резник: «Интервидение» по уровню организации превзойдет «Евровидение»

Резник добавил, что «Интервидение» должно стать настоящим праздником для зрителей. «Это определённо будет очень красиво», — отметил он.

«Интервидение» — это международный песенный конкурс, который проводился с 1965 по 1977 год. Изначально он был аналогом «Евровидения» и собирал страны социалистического лагеря, однако в числе участников были также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.

3 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». В начале мая спецпредставитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой сообщил, что в конкурсе примут участие около 25 стран, напоминает НСН.

