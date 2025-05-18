Резник: «Интервидение» по уровню организации превзойдет «Евровидение»
Народный артист России поэт Илья Резник считает, что уровень организации международного музыкального конкурса «Интервидение» будет высоким. В беседе с ТАСС он сообщил, что по этому параметру конкурс превзойдет «Евровидение».
Резник добавил, что «Интервидение» должно стать настоящим праздником для зрителей. «Это определённо будет очень красиво», — отметил он.
«Интервидение» — это международный песенный конкурс, который проводился с 1965 по 1977 год. Изначально он был аналогом «Евровидения» и собирал страны социалистического лагеря, однако в числе участников были также Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия и Финляндия.
3 февраля 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение-2025». В начале мая спецпредставитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой сообщил, что в конкурсе примут участие около 25 стран, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: как минимум 11 человек погибли в результате теракта в Сомали
- Французский телеканал назвал «характерные признаки» русского шпиона
- Резник: «Интервидение» по уровню организации превзойдет «Евровидение»
- Зарубин: В графике Путина на неделю возможна региональная поездка
- Овечкин получил бутсы в подарок от Дэвида Бекхэма в честь рекорда по голам
- Бывший глава криптобиржи Binance в СНГ арестован в Москве
- МЧС: В Челябинске у летящего самолета отсоединился запасной топливный бак
- МО: ВС РФ освободили село Богатырь в ДНР
- СМИ: Блогер Гасанов пытался продать квартиру в Москве до возбуждения уголовного дела
- В Ватикане началась интронизация нового папы Римского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru