В Ватикане началась интронизация нового папы Римского

18 мая в Ватикане началась церемония интронизации нового папы Римского Льва XIV, передает РИА Новости.

Мероприятие проходит на площади Святого Петра. Папа должен посетить усыпальницу апостола Петра, после чего на площади перед собором состоится торжественная месса, в ходе которой будет проведен ритуал интронизации.

Известно, что на торжественной церемонии присутствуют представители более 150 делегаций из разных стран, в том числе из России, США, Италии. Среди гостей также есть лидеры примерно 30 государств.

В Ватикане вновь не избрали папу Римского

Префект дикастерии по делам епископов, 69-летний Роберт Фрэнсис Прево, стал 267-м папой Римским. Его избрание состоялось на конклаве в Сикстинской капелле 7 и 8 мая. Впервые Римско-католическую церковь возглавил представитель США.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российскую делегацию на церемонии интронизации папы Римского Льва XIV возглавит министр культуры РФ Ольга Любимова.

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ФОТО: AP / ТАСС
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