В Ватикане началась интронизация нового папы Римского
18 мая в Ватикане началась церемония интронизации нового папы Римского Льва XIV, передает РИА Новости.
Мероприятие проходит на площади Святого Петра. Папа должен посетить усыпальницу апостола Петра, после чего на площади перед собором состоится торжественная месса, в ходе которой будет проведен ритуал интронизации.
Известно, что на торжественной церемонии присутствуют представители более 150 делегаций из разных стран, в том числе из России, США, Италии. Среди гостей также есть лидеры примерно 30 государств.
Префект дикастерии по делам епископов, 69-летний Роберт Фрэнсис Прево, стал 267-м папой Римским. Его избрание состоялось на конклаве в Сикстинской капелле 7 и 8 мая. Впервые Римско-католическую церковь возглавил представитель США.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российскую делегацию на церемонии интронизации папы Римского Льва XIV возглавит министр культуры РФ Ольга Любимова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Овечкин получил бутсы в подарок от Дэвида Бекхэма в честь рекорда по голам
- Бывший глава криптобиржи Binance в СНГ арестован в Москве
- МЧС: В Челябинске у летящего самолета отсоединился запасной топливный бак
- МО: ВС РФ освободили село Богатырь в ДНР
- СМИ: Блогер Гасанов пытался продать квартиру в Москве до возбуждения уголовного дела
- В Ватикане началась интронизация нового папы Римского
- СМИ: В Египте после падения рекламного щита в аэропорту погибла женщина
- Хинштейн: В Курской области при атаке ВСУ погибла женщина
- В РФ за сбор краснокнижных грибов грозит штраф до 1 млн рублей
- Путин: Создание условий для долгосрочного мира является необходимым результатом СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru