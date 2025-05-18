МЧС: В Челябинске у летящего самолета отсоединился запасной топливный бак

Источники канала говорили, что запечатленное на видео происшествие является технической неисправностью. При этом в публикации сказано, что самолеты целы и в результате ЧП никто не пострадал. Однако официальных комментариев от МЧС или других аварийно-спасательных служб пока нет.

18 мая издание опубликовало кадры, на которых видно, как в небе летят пять самолетов и что-то падает на землю. Известно, что видео было снято на Северо-Западе Челябинска.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Египте рекламный щит упал на двух женщин в аэропорту Шарм-эш-Шейха, в результате чего одна из них скончалась, другая получила серьезные порезы.