МЧС: В Челябинске у летящего самолета отсоединился запасной топливный бак
В МЧС объявили, что в Челябинске у летящего самолета отсоединился пустой запасной топливный бак. Кадры момента ЧП опубликовал Telegram-канал «74.ru».
В ведомстве уточнили, что борт, с которым случился инцидент, был учебным. По предварительным данным, упавший фрагмент пока не удалось обнаружить.
Источники канала говорили, что запечатленное на видео происшествие является технической неисправностью. При этом в публикации сказано, что самолеты целы и в результате ЧП никто не пострадал. Однако официальных комментариев от МЧС или других аварийно-спасательных служб пока нет.
18 мая издание опубликовало кадры, на которых видно, как в небе летят пять самолетов и что-то падает на землю. Известно, что видео было снято на Северо-Западе Челябинска.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Египте рекламный щит упал на двух женщин в аэропорту Шарм-эш-Шейха, в результате чего одна из них скончалась, другая получила серьезные порезы.
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