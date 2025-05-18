СМИ: Блогер Гасанов пытался продать квартиру в Москве до возбуждения уголовного дела
Блогер Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в Москве перед возбуждением в отношении него уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
Согласно информации источника, после отъезда из РФ Гасанов сдавал жилье вместе с парковочным местом за 749 тысяч рублей в месяц. Однако после появления сообщений о возникновении проблем с налогами он выставил недвижимость на продажу за 100 млн рублей. Гасанов так и не успел найти покупателя для квартиры, но продал свой автомобиль «Rolls-Royce Cullinan».
Трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 124 квадратных метра находится в «Москва-Сити». Там также есть панорамное окно на 180 градусов.
14 мая стало известно о заочном аресте блогера. Гасанову грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело против него возбудили по статье о легализации и отмывании денежных средств в особо крупном размере. Сам блогер заявил, что у него нет долгов по налогам.
По версии следствия, в 2019–2021 годах Гасанов не заплатил налоги на общую сумму свыше 170 млн рублей. При этом часть средств — более 20 млн рублей — он легализовал через финансовые операции.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Санкт-Петербурге в клубе силовики задержали эпатажного блогера-«миллионника» Владоса Мироса.
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