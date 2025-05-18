СМИ: Блогер Гасанов пытался продать квартиру в Москве до возбуждения уголовного дела

Блогер Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в Москве перед возбуждением в отношении него уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

Согласно информации источника, после отъезда из РФ Гасанов сдавал жилье вместе с парковочным местом за 749 тысяч рублей в месяц. Однако после появления сообщений о возникновении проблем с налогами он выставил недвижимость на продажу за 100 млн рублей. Гасанов так и не успел найти покупателя для квартиры, но продал свой автомобиль «Rolls-Royce Cullinan».

Трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 124 квадратных метра находится в «Москва-Сити». Там также есть панорамное окно на 180 градусов.