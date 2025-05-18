СМИ: В Египте после падения рекламного щита в аэропорту погибла женщина

В Египте рекламный щит упал на двух женщин в аэропорту Шарм-эш-Шейха, в результате чего одна из них скончалась. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

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По данным источника, ЧП случилось при посадке людей на рейс, следующий в Астану. Известно, что пострадавшие — гражданки Казахстана. При падении конструкции одна из женщин от полученных травм умерла на месте, вторая получила сильные порезы.

Ранее в полиции Дубая рассказали о расследовании падения воздушного шара с россиянами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Кутузов
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