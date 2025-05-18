СМИ: В Египте после падения рекламного щита в аэропорту погибла женщина

По данным источника, ЧП случилось при посадке людей на рейс, следующий в Астану. Известно, что пострадавшие — гражданки Казахстана. При падении конструкции одна из женщин от полученных травм умерла на месте, вторая получила сильные порезы.

Ранее в полиции Дубая рассказали о расследовании падения воздушного шара с россиянами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».