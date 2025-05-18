Хинштейн: В Курской области при атаке ВСУ погибла женщина

В Курской области в результате атаки ВСУ в селе Поды Хомутовского района погибла 69-летняя мирная жительница. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Хинштейн: С начала вторжения ВСУ в Курскую область погибли 288 мирных жителей

Он сообщил, что в ночь на 18 мая украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом, после чего загорелись кровля здания и хозпостройки. По словам Хинштейна, огонь удалось оперативно потушить.

Чиновник пообещал сделать «все возможное», чтобы поддержать семью погибшей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке ВСУ на село Архангельское погиб мужчина, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/Hinshtein
ТЕГИ:АтакаВСУСмертьКурская ОбластьАлександр Хинштейн

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