Бывший глава криптобиржи Binance в СНГ арестован в Москве

Уточняется, что он проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). В картотеке суда указано, что дело было зарегистрировано 16 мая. В тот же день прошло заседание по вопросу избрания меры пресечения.

В 2022 году Владимир Смеркис стал руководителем Binance в странах СНГ, однако спустя год он покинул эту должность. После ухода из компании он запустил собственный криптопроект под названием Blum. 17 мая в Telegram-канале приложения сообщили, что Смеркис больше не занимает пост директора по маркетингу и не участвует в развитии проекта. Тем не менее, сервис, у которого 9 миллионов пользователей в месяц, продолжает функционировать в обычном режиме.

Blum представляет собой криптокошелёк с элементами игрового интерфейса — аналог популярного Hamster Combat. В приложении пользователи могут зарабатывать реальную криптовалюту, совершая простые действия вроде тапов по экрану и сбора игровых монет. Релиз собственного токена Blum ожидался почти год, однако официальный листинг так и не состоялся.

По мнению экспертов и инвесторов в криптоиндустрии, задержание Смеркиса может быть связано с его предыдущими проектами, приведшими к значительным финансовым потерям у участников. В частности, в 2017 году он основал один из первых криптофондов — The Token Fund. Инвесторам предлагали приобрести внутренний токен проекта в обмен на криптовалюту, обещая прибыль от инвестиций. Фонд привлёк около 8 млн долларов, но уже в 2018 году был закрыт, а клиенты, как сообщают СМИ, так и не получили свои средства обратно.

В начале марта Министерство юстиции США и Секретная служба США объявили о конфискации доменов российской криптовалютной биржи Garantex и заморозке ее активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

