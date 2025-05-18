Зарубин: В графике Путина на неделю возможна региональная поездка

Среди запланированных мероприятий Владимира Путина — церемония вручения государственных наград. Помимо этого, как сообщил журналист, российский лидер намерен провести совещание с правительством и Совбезом РФ, а также заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

«Не исключена региональная поездка», — добавил Зарубин.

Ранее в интервью Зарубину президент России Владимир Путин отметил, что целью специальной военной операции должно стать установление долгосрочного мира и обеспечение защиты интересов русскоязычного населения на Украине. Глава государства подчеркнул, что у России есть достаточные силы и ресурсы для завершения спецоперации с нужным результатом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

