Зарубин: В графике Путина на неделю возможна региональная поездка
В графике президента России Владимира Путина на неделю возможна региональная поездка. Планы российского лидера в своем Telegram-канале раскрыл журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Среди запланированных мероприятий Владимира Путина — церемония вручения государственных наград. Помимо этого, как сообщил журналист, российский лидер намерен провести совещание с правительством и Совбезом РФ, а также заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
«Не исключена региональная поездка», — добавил Зарубин.
Ранее в интервью Зарубину президент России Владимир Путин отметил, что целью специальной военной операции должно стать установление долгосрочного мира и обеспечение защиты интересов русскоязычного населения на Украине. Глава государства подчеркнул, что у России есть достаточные силы и ресурсы для завершения спецоперации с нужным результатом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: как минимум 11 человек погибли в результате теракта в Сомали
- Французский телеканал назвал «характерные признаки» русского шпиона
- Резник: «Интервидение» по уровню организации превзойдет «Евровидение»
- Зарубин: В графике Путина на неделю возможна региональная поездка
- Овечкин получил бутсы в подарок от Дэвида Бекхэма в честь рекорда по голам
- Бывший глава криптобиржи Binance в СНГ арестован в Москве
- МЧС: В Челябинске у летящего самолета отсоединился запасной топливный бак
- МО: ВС РФ освободили село Богатырь в ДНР
- СМИ: Блогер Гасанов пытался продать квартиру в Москве до возбуждения уголовного дела
- В Ватикане началась интронизация нового папы Римского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru