В Белгородской области ВСУ обстреляли город Шебекино
В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды попал город Шебекино, есть пострадавшие. Об этом сообщает в своем телеграмм канале губернатор региона Вячеслав Гладков 8 мая, в понедельник.
По словам главы области, после первого обстрела пострадавших и повреждений не было.
«Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами - выбиты окна, повреждены балконы. Есть 4 пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ», - уточнил Гладков.
Глава округа Владимир Жданов, специалисты экстренных служб выехали на место. Продолжается подомовой обход территории.
Ранее ВСУ обстреляли Шебекино 6 мая. В результате инцидента получил ранения один человек, рассказал Вяеслав Гладков.
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