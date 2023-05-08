В Белгородской области ВСУ обстреляли город Шебекино

По словам главы области, после первого обстрела пострадавших и повреждений не было.



«Во второй раз один из снарядов разорвался рядом с тремя многоквартирными домами - выбиты окна, повреждены балконы. Есть 4 пострадавших, двое от госпитализации отказались, еще двоих доставляют в районную ЦРБ», - уточнил Гладков.

Глава округа Владимир Жданов, специалисты экстренных служб выехали на место. Продолжается подомовой обход территории.

Ранее ВСУ обстреляли Шебекино 6 мая. В результате инцидента получил ранения один человек, рассказал Вяеслав Гладков.