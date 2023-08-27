Стали известны подробности атаки беспилотника ВСУ на дом в Курске

Жильцы проснулись от громкого звука.

Хозяин квартиры, в которой выбило стёкла прямо в комнате, спал в это время на диване. Его чудом не задело - соседи говорят, родился в рубашке», - говорится в сообщении.

Выяснилось, что в одной из соседних квартир, где взрывной волной выбило стекла, никто не живет. В другой квартире пострадало только балконное остекление.

В результате инцидента незначительные повреждения получил инженерный корпус Курского ГАУ.

На месте работает комиссия во главе с замгубернатора региона Алексеем Дедовым.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram, что минувшей ночью в Курске беспилотный летательный аппарат врезался в многоквартирный дом в областном центре.