Стали известны подробности атаки беспилотника ВСУ на дом в Курске
Украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом в Курске ранним утром, около 4 часов, сообщает подробности областная ТРК «Сейм».
Жильцы проснулись от громкого звука.
Хозяин квартиры, в которой выбило стёкла прямо в комнате, спал в это время на диване. Его чудом не задело - соседи говорят, родился в рубашке», - говорится в сообщении.
Выяснилось, что в одной из соседних квартир, где взрывной волной выбило стекла, никто не живет. В другой квартире пострадало только балконное остекление.
В результате инцидента незначительные повреждения получил инженерный корпус Курского ГАУ.
На месте работает комиссия во главе с замгубернатора региона Алексеем Дедовым.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram, что минувшей ночью в Курске беспилотный летательный аппарат врезался в многоквартирный дом в областном центре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru