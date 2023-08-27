В Курсе беспилотник врезался в жилой дом
Минувшей ночью в Курске беспилотный летательный аппарат врезался в многоквартирный дом, сообщил в Telegram глава области Роман Старовойт.
Инцидент произошел на улице Карла Маркса. На некоторых этажах здания выбиты стекла. От взрывной волны получили повреждения несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ.
В результате атаки никто не пострадал. На месте взрыва работают оперативные службы. Ведется оценка ущерба. Старовойт обещал помощь владельцам испорченного имущества.
Ранее в Брянской области был сбит беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru