В Курсе беспилотник врезался в жилой дом

Минувшей ночью в Курске беспилотный летательный аппарат врезался в многоквартирный дом, сообщил в Telegram глава области Роман Старовойт.

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Инцидент произошел на улице Карла Маркса. На некоторых этажах здания выбиты стекла. От взрывной волны получили повреждения несколько стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ.

В результате атаки никто не пострадал. На месте взрыва работают оперативные службы. Ведется оценка ущерба. Старовойт обещал помощь владельцам испорченного имущества.

Ранее в Брянской области был сбит беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:КурскВСУБеспилотники

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