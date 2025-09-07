Пермский марафон-2025 выиграли легкоатлеты из Кении и Танзании

Нима Мсуади завершила марафонскую дистанцию (42 км 195 м) за 2 часа 38 минут, а Лангат Элькана показал результат 2 часа 17 минут. Для сравнения, в прошлом году победителями стали россияне Алексей Реунков (2:18) и Татьяна Арясова (2:29).

Восьмой по счёту Пермский марафон собрал рекордное число участников — более 17 тысяч человек из 481 города России и пяти зарубежных стран. Событие вновь подтвердило свой статус одного из крупнейших массовых спортивных мероприятий на Урале.

Ранее в Омске во время Сибирского международного марафона умер 65-летний спортсмен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».