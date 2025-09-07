Пермский марафон-2025 выиграли легкоатлеты из Кении и Танзании
Победителями Пермского марафона-2025 в мужском и женском забегах одержали африканские бегуны: кениец Лангат Элькана — среди мужчин и танзанийка Нима Мсуади — среди женщин.
Нима Мсуади завершила марафонскую дистанцию (42 км 195 м) за 2 часа 38 минут, а Лангат Элькана показал результат 2 часа 17 минут. Для сравнения, в прошлом году победителями стали россияне Алексей Реунков (2:18) и Татьяна Арясова (2:29).
Восьмой по счёту Пермский марафон собрал рекордное число участников — более 17 тысяч человек из 481 города России и пяти зарубежных стран. Событие вновь подтвердило свой статус одного из крупнейших массовых спортивных мероприятий на Урале.
Ранее в Омске во время Сибирского международного марафона умер 65-летний спортсмен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Златоустовский маньяк» требует со своего адвоката два миллиона рублей
- СМИ: В Германии хотят создать стратегический запас равиоли на случай войны
- Пермский марафон-2025 выиграли легкоатлеты из Кении и Танзании
- СМИ: Около 70 человек пострадали при завале участников велогонки в Германии
- Частный самолет разбился в лесопарке чешской Праги, погибли два человека
- ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области
- В российском посольстве обвинили шведские власти в нападении на дипмиссию
- Патрушев: «Северные потоки» подорвала высококлассная команда диверсантов
- Россиянам объяснили, почему новая ипотека на Дальнем Востоке не будет популярной
- Фигуристка Евгения Медведева получила травму во время футбольного матча
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru