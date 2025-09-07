СМИ: В Германии хотят создать стратегический запас равиоли на случай войны
В Германии на фоне усиления мер по подготовке к возможному военному конфликту предложили пересмотреть структуру национальных стратегических запасов — в частности, увеличить долю готовых к употреблению блюд. Об этом сообщает The Washington Post.
Инициативу о создании национального резерва продуктов, которые можно быстро разогреть и сразу съесть озвучил министр сельского хозяйства и продовольствия Алоис Райнер в подкасте Politico Berlin Playbook. В качестве примеров он привёл консервированные равиоли и чечевицу.
Райнер подчеркнул, что традиционные немецкие запасы на случай ЧС долгие годы состояли в основном из сырых ингредиентов — таких как зерно, — которые в экстренной ситуации требуют времени и ресурсов для приготовления.
Реализация новой концепции, по оценкам, обойдётся в районе 105 миллионов долларов. Для организации хранения и логистики планируется привлечь крупные розничные сети.
Ранее заместитель министра внутренних дел Польши Веслав Лесникевич заявил, что граждане должны сделать аварийные запасы еды и лекарств минимум на три дня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
