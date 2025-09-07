СМИ: Около 70 человек пострадали при завале участников велогонки в Германии
Около 70 участников любительской велогонки Riderman, проходившей неподалёку от города Бад-Дюрхайм на юго-западе Германии, пострадали в воскресенье в результате массового падения. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на местную полицию.
Согласно изданию, во время гонки произошёл так называемый «массовый завал», в результате которого около 20 человек получили серьёзные травмы. Как сообщает DPA, еще как минимум 25 участников были доставлены в больницы с легкими травмами.
Причиной инцидента, предположительно, стала ошибка одного из велосипедистов на узком участке трассы, что вызвало цепную реакцию: гонщики, сталкиваясь, зацепляли друг друга велосипедами и падали один за другим. Позже, из-за скопления людей и техники в зоне аварии, произошёл второй крупный завал.
Точное число пострадавших пока не сообщается.
В связи с происшествием организаторы приняли решение о немедленной остановке гонки и отменили все запланированные на воскресенье мероприятия.
Ранее 17-летний испанский велогонщик Иван Мелендес погиб после попадания в массовый завал на втором этапе многодневной гонки «Вуэльта Рибера дель Дуэро», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Германии хотят создать стратегический запас равиоли на случай войны
- Пермский марафон-2025 выиграли легкоатлеты из Кении и Танзании
- СМИ: Около 70 человек пострадали при завале участников велогонки в Германии
- Частный самолет разбился в лесопарке чешской Праги, погибли два человека
- ВСУ обстреляли город Рыльск в Курской области
- В российском посольстве обвинили шведские власти в нападении на дипмиссию
- Патрушев: «Северные потоки» подорвала высококлассная команда диверсантов
- Россиянам объяснили, почему новая ипотека на Дальнем Востоке не будет популярной
- Фигуристка Евгения Медведева получила травму во время футбольного матча
- Дмитрий Нагиев пожаловался на маленькую пенсию в 20 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru