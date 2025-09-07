СМИ: Около 70 человек пострадали при завале участников велогонки в Германии

Согласно изданию, во время гонки произошёл так называемый «массовый завал», в результате которого около 20 человек получили серьёзные травмы. Как сообщает DPA, еще как минимум 25 участников были доставлены в больницы с легкими травмами.

Причиной инцидента, предположительно, стала ошибка одного из велосипедистов на узком участке трассы, что вызвало цепную реакцию: гонщики, сталкиваясь, зацепляли друг друга велосипедами и падали один за другим. Позже, из-за скопления людей и техники в зоне аварии, произошёл второй крупный завал.

Точное число пострадавших пока не сообщается.

В связи с происшествием организаторы приняли решение о немедленной остановке гонки и отменили все запланированные на воскресенье мероприятия.

Ранее 17-летний испанский велогонщик Иван Мелендес погиб после попадания в массовый завал на втором этапе многодневной гонки «Вуэльта Рибера дель Дуэро», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».